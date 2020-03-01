Cengiz Ünderli Roma 4 golle kazandı! Cagliari 3 - 4 Roma (MAÇ SONUCU)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında milli oyuncu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Cagliari'ye konuk oldu.

TSİ 20.00'de başlayan ve Sardegna Arena'da oynanan maçta Roma rakibini 4-3 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 45'e yükseltti.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri Nikola Kalinic (2), Justin Kluivert ve Aleksandar Kolarov attılar.

Cagliari'nin golleri ise Joao Pedro ve Gaston Pereiro'dan geldi.

Cagliari ise bu sonuçla 32 puanda kaldı.

Cengiz Ünder ilk 11'de başladığı maçta 76 dakika görev aldı.