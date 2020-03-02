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'den itirafı!

, Beşiktaşlı taraftarlarla ilgili, "Onların ne kadar çılgın olduğunu herkes gibi ben de biliyorum. Birçok arkadaşım taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu defalarca anlatmıştı ve hala da anlatıyorlar. Onların benimle ilgili yüksek beklentilere sahip olduklarının farkındayım ama benim de onlardan beklentim var ve bu da bize destek olmaları ile ilgili" dedi.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 17:14 ABONE OL
Kevin Prince Boateng'den transfer itirafı!

Siyah-beyazlıların devre arası döneminde kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, Dergisi'nin Mart ayı sayısına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın büyüklüğünün herkes tarafından bilindiğini söyleyen Boateng, "Doğrusunu söylemek gerekirse biraz şaşırdım. Beşiktaş'ın büyüklüğünü herkes biliyor ama içine girmeyince bazı şeyleri göremiyorsunuz. İçeri girdikten sonra ise buradaki profesyonellik seviyesinin çok yüksek olduğunu, yapısının sağlam temellere dayandığını gördüm. Bu durum aynı zamanda insanların omzunda kuvvetli bir baskının ve yapılacak çok iş olduğunu da gösteriyor" diye konuştu.

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Kevin Prince Boateng'den transfer itirafı!
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