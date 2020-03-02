Kevin Prince Boateng'den transfer itirafı!

Siyah-beyazlıların devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, Beşiktaş Dergisi'nin Mart ayı sayısına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın büyüklüğünün herkes tarafından bilindiğini söyleyen Boateng, "Doğrusunu söylemek gerekirse biraz şaşırdım. Beşiktaş'ın büyüklüğünü herkes biliyor ama içine girmeyince bazı şeyleri göremiyorsunuz. İçeri girdikten sonra ise buradaki profesyonellik seviyesinin çok yüksek olduğunu, yapısının sağlam temellere dayandığını gördüm. Bu durum aynı zamanda insanların omzunda kuvvetli bir baskının ve yapılacak çok iş olduğunu da gösteriyor" diye konuştu.



