Son dakika: Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasına karar verildiğini duyurdu. Talebin Yanal'dan geldiği belirtilen açıklamada deneyimli teknik çalıştırıcının Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor maçında takımın başında son kez yer alacağı belirtildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır.

Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir.

Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

BORSAYA BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Futbol A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona ermiştir."