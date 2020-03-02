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'de görevine devam eden teknik direktörler

'nin 'la yollarını ayırmasından sonra, 'de sezon başında göreve başlayıp takımıyla yoluna devam eden 5 kaldı. 'ın deneyimli hocası 'in yanı sıra 'le başarılı bir grafik çizen , 'u çalıştıran , 'la şampiyonluğa oynayan ve FK'nın Rumen teknik direktörü Sumudica istikrarını sürdüren isimler.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 08:28 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 08:50 ABONE OL
Süper Lig'de görevine devam eden teknik direktörler

Süper Lig'de her dönem olduğu gibi bu sezon da birçok teknik direktör görevden ayrıldı ya da görevden alındı. Öyle ki bazı kulüpler 2 ya da 3 teknik direktörle çalıştı. Ligin 24. haftasında 3 takım teknik direktörünü gönderdi.

İsmail Kartal'ın Çaykur Rizespor'dan istifasından sonra, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmasıyla birlikte Süper Lig'de koltuğunu koruyan sadece 5 teknik direktör kaldı.

2019-2020 sezonunun başından beri aynı takımı çalıştıran teknik adamların başında Galatasaray'ın deneyimli hocası Fatih Terim var. Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray'da, sezonun ilk yarısında kötü performans çizen Terim, son 8 maçını kazanarak şampiyonluk yarışına ortak oldu.

Görevine devam eden diğer teknik direktörler ise; Başakşehir'le başarılı bir grafik çizen Okan Buruk, Sivasspor'un başında zirve yarışına ortak olan Rıza Çalımbay, Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ve Gaziantep FK ile Sumudica.

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Süper Lig'de görevine devam eden teknik direktörler
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