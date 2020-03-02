Süper Lig'de görevine devam eden teknik direktörler

Süper Lig'de her dönem olduğu gibi bu sezon da birçok teknik direktör görevden ayrıldı ya da görevden alındı. Öyle ki bazı kulüpler 2 ya da 3 teknik direktörle çalıştı. Ligin 24. haftasında 3 takım teknik direktörünü gönderdi.

İsmail Kartal'ın Çaykur Rizespor'dan istifasından sonra, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmasıyla birlikte Süper Lig'de koltuğunu koruyan sadece 5 teknik direktör kaldı.

2019-2020 sezonunun başından beri aynı takımı çalıştıran teknik adamların başında Galatasaray'ın deneyimli hocası Fatih Terim var. Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray'da, sezonun ilk yarısında kötü performans çizen Terim, son 8 maçını kazanarak şampiyonluk yarışına ortak oldu.

Görevine devam eden diğer teknik direktörler ise; Başakşehir'le başarılı bir grafik çizen Okan Buruk, Sivasspor'un başında zirve yarışına ortak olan Rıza Çalımbay, Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ve Gaziantep FK ile Sumudica.