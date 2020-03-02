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'dan son dakika açıklaması! ile yollar ayrıldı...

Süper Lig'de son dakika ayrılığı! , sezon başında serbest transfer olarak kadrosuna kattığı İngiliz yıldız ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo-mavili takımın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, Sturridge geleceğe dönük tüm alacaklarından vazgeçti.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 12:18 ABONE OL
Trabzonspor'dan son dakika açıklaması! Daniel Sturridge ile yollar ayrıldı...

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Daniel Sturridge ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Son dakika haberine göre sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Daniel Sturridge ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor formasıyla 16 maça çıkan Sturridge, sahada kaldığı 845 dakikada 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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Trabzonspor'dan son dakika açıklaması! Daniel Sturridge ile yollar ayrıldı...
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