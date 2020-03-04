Emre Belözoğlu bekleniyordu... Fenerbahçe antrenmanının başında o isim yer aldı

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran ve henüz yeni bir isimle anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe'de Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Denizlispor karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor.

Sarı lacivertlilerde bugün gerçekleştirilen ve Emre Belözoğlu yönetiminde yapılması beklenen antrenmanda takımın başında yardımcı antrenör Volkan Demirel bulunurken, Demirel'in yanında diğer yardımcı antrenörler Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yer aldılar.

Süper Lig'de geride kalan 24 haftada topladığı 39 puanla 7. sırada yer alan Fenerbahçe, 7 Mart Cumartesi günü 20.00'de Denizlispor'u konuk edecek.