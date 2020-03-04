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'ı bekleyen tehlike! 44 milyon bulunmazsa...

Sezonun yakaladığı 7 maçlık galibiyet serisiyle zirveye tutunan 'da, gösterilen bu performansta öne çıkan 3 isim oldu. Sezon başında kadroya katılan Seri ve Lemina takıma uyum sağlarken iki yıldız oynadıkları karşılaşmalarda orta saha üstünlüğünü Galatasaray lehine çevirdi. Devre arasında kadroya katılan Onyekuru da özellikle karşılaşmasında maçı kazandıran isim olmuştu. Sarı-kırmızılılar bu 3 futbolcuyu da gelecek sezon kadroda düşünse de kulüpleri yeniden kiralamaya sıcak bakmıyor. Aslan 3 yıldızı takıma katmak isterse toplam 44 milyon gibi bir bedelle karşılaşacak...

Giriş Tarihi: 4.3.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 10:34 ABONE OL
Galatasaray'ı bekleyen tehlike! 44 milyon Euro bulunmazsa...

Süper Lig'in ikinci yarısında, ilk devreye göre müthiş bir performans gösteren Galatasaray'ın bu çıkışında Mario Lemina, Jean Michael Seri ve Henry Onyekuru'nun çok önemli bir payı var. Ancak üç yıldızın da kiralık olması ve sezon sonunda sözleşmelerinin bitmesi Sarı-Kırmızılı yönetimi kara kara düşündürüyor.

Fatih Terim'in yeni sezonda takımda kalmasını istediği 3 futbolcunun çok yüksek maliyetleri var. Lemina'nın 16 milyon Euro, Seri'nin ise 18 milyon Euro'luk opsiyonları bulunuyor.

YENİDEN KİRALAMA SEÇENEĞİ ÖN PLANDA

Takvim'de yer alan habere göre opsiyonu olmayan Onyekuru için Monaco'nun belirlediği bonservis de 10 milyon Euro. Yönetim 44 milyon Euro maliyeti olan 3 yıldız için yeniden kiralama formülünü masaya yatıracak.

Galatasaray kısa süre içinde Southampton, Fulham ve Monaco'ya teklif yapacak. Ancak 3 kulüp de yeniden kiralamaya sıcak bakmazken yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

Fernando Muslera, Galatasaray tarihine geçecek

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Galatasaray'ı bekleyen tehlike! 44 milyon Euro bulunmazsa...
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