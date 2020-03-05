Arjantin basını: River Plate, Falcao'yu istiyor

Sezonun ilk yarısında sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao, son haftalarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Tamamen iyileşen ve fiziksel olarak hazır olan Kolombiyalı, çıktığı son 6 haftada 7 gole imza attı.

Galatasaray'ın yükselişine büyük katkı yapan 34 yaşındaki isim için Arjantin basınından flaş bir iddia geldi. Libertadores Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen River Plate'in Falcao için sarı-kırmızılı takımın kapısını çalacağı aktarıldı.

Haberin detaylarında 'Falcao'nun River Plate'e gelmesi, Maradona'nın Boca Juniors'a dönmesi gibi bir etki bırakır' ifadelerine yer verildi.

River Plate'in Falcao'nun yuvası olduğu ve oyuncunun bir gün geri dönmek istediğine vurgu yapıldı. Öte yandan Kolombiyalı golcünün, Arjantin'de saygı gördüğü yazıldı.

Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maçta 9 gol attı.