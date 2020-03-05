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Arjantin basını: , Falcao'yu istiyor

'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao, çıktığı son 6 maçta 7 gol atarak büyük bir çıkış yakaladı. Sarı-kırmızılı ekibin 8 maçlık galibiyet serisinin yıldızı olan 34 yaşındaki futbolcu, yeniden birçok kulübün listesine girdi. Arjantin basınında çıkan habere göre, Falcao'nun forma giydiği ilk kulüp olan transfer için devreye girdi.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 11:05 ABONE OL
Arjantin basını: River Plate, Falcao'yu istiyor

Sezonun ilk yarısında sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao, son haftalarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Tamamen iyileşen ve fiziksel olarak hazır olan Kolombiyalı, çıktığı son 6 haftada 7 gole imza attı.

Galatasaray'ın yükselişine büyük katkı yapan 34 yaşındaki isim için Arjantin basınından flaş bir iddia geldi. Libertadores Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen River Plate'in Falcao için sarı-kırmızılı takımın kapısını çalacağı aktarıldı.

Haberin detaylarında 'Falcao'nun River Plate'e gelmesi, Maradona'nın Boca Juniors'a dönmesi gibi bir etki bırakır' ifadelerine yer verildi.

River Plate'in Falcao'nun yuvası olduğu ve oyuncunun bir gün geri dönmek istediğine vurgu yapıldı. Öte yandan Kolombiyalı golcünün, Arjantin'de saygı gördüğü yazıldı.

Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maçta 9 gol attı.

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Arjantin basını: River Plate, Falcao'yu istiyor
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