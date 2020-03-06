Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması! Anlaşma sağlandı mı?

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor maçında istifasını yönetime sunan Ersun Yanal'ın görevi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor mücadelesi ile son bulmuştu.

Yanal'ın ayrılığı sonrası birçok isim Fenerbahçe ile anılırken Doğan Haber Ajansı, Abdullah Avcı ile sarı-lacivertli takımın prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Haberin detaylarında ise Denizlispor mücadelesi sonrası resmi imzaların atılacağı aktarılmıştı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, Abdullah Avcı ile 10 gün önce anlaşıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın, 7 Mart Cumartesi günü sahamızda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Cemil Usta Sezonu 25. hafta müsabakasında, Takımımızın başında antrenörümüz Zeki Murat Göle görev alacaktır. Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır.



Öte yandan kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."