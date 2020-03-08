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2-0 Augsburg | MAÇ SONUCU

'nın 25'inci haftasında lider sahasında Augsburg'u konuk etti. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. 'in ekibine galibiyeti getiren golleri ve 'dan geldi. Bu sonuçla Bayern Münih puanını 55'e çıkardı, Augsburg ise 27 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 8.3.2020 19:34 ABONE OL
Bayern Münih 2-0 Augsburg | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 25'inci haftasında Bayern Münih sahasında Augsburg ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan zorlu karşılaşma Bayern Münih'in 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Hansi Flick'in ekibine galibiyeti getiren golleri Thomas Müller ve Leon Goretzka kaydetti.

GALİBİYET SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bayern Münih bu sonuçla galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Alman devi çıktığı son 11 karşılaşmada ise 10 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacakken, Augsburg ise evinde Wolfsburg'u konuk edecek.

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Bayern Münih 2-0 Augsburg | MAÇ SONUCU
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