Bayern Münih 2-0 Augsburg | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 25'inci haftasında Bayern Münih sahasında Augsburg ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan zorlu karşılaşma Bayern Münih'in 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Hansi Flick'in ekibine galibiyeti getiren golleri Thomas Müller ve Leon Goretzka kaydetti.

GALİBİYET SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bayern Münih bu sonuçla galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Alman devi çıktığı son 11 karşılaşmada ise 10 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacakken, Augsburg ise evinde Wolfsburg'u konuk edecek.