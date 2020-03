Süper Lig'in 26'ncı haftasında derbi maçta deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta hazırlıklar bugün yapılan antrenmanla başladı. Siyah-beyazlı ekibin Hollandalı futbolcusu Jeramain Lens, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda takım olarak daha iyi performans gösterdiklerini belirten Jeremain Lens, "Takım olarak son birkaç haftadır gerçekten çok iyi performans gösteriyoruz. Bu iyi performanslarda; topa daha çok sahip oluyoruz. Pozisyon sayısı gözle görülür şekilde arttı. Burada sadece bireysel anlamda değil, takım olarak da doğru işler yapıyoruz. Özellikle topa sahip olma, daha çok fırsat yakalama konusunda gözle görülür bir gelişim kaydettik. Daha çok pozisyona girip, daha çok gol atarsak beni daha çok mutlu edecektir. Kişisel performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi yapmamız gereken bunu devam ettirmek" ifadelerini kulandı.



"HOCA NEREDE GÖREV VERİRSE, ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Sezon içinde sağ bek olarak görev almasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan 32 yaşındaki oyuncu, "Doğrusunu söylemek gerekirse en sevdiğim pozisyon değil. Ancak burada önemli olan hocanın kararı. Hoca bana nerede görev verirse, orada görev alıp, ihtiyacı karşılamaya çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Oynadığımız sistemde beklerin hücuma çıkma şansı çok yüksek. Ben de hem savunmada hem de hücumda doğru işleri yapmaya çalışıyorum. Son maçta bence bunun güzel bir örneği oldu" şeklinde konuştu.



"TAKIM DAHA YUKARI GİTTİKÇE BENİM DE PERFORMANSIM ARTIYOR"

Takım olarak iyiye gittiklerinde kendisinin performansının da arttığının altını çizen Lens, "Sergen hoca ile olan ilişkimiz diğer teknik direktörlerle kurduğum ilişkiden çok da farklı değil. Takım daha yukarı gittikçe benim de performansım artıyor. Taraftara hak veriyorum. Beni eleştirdikleri dönemlerde haklılardı. Belki yeri gelir yine eleştirirler. Ama şu anda mutluyum. Oynadığım oyundan keyif alıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunu gollere, asistlere yansıtırsam çok daha mutlu olurum" diye konuştu.



"HERKES BENDEN DAHA YÜKSEK BİR PERFORMANS BEKLİYOR"

Bazı dönemlerde gösterdiği performans sebebiyle eleştirildiği hatırlatılan Lens, "Burada özel bir sebep yok. Bunu her oyuncu için söyleyebilirsiniz. Bazen oyuncular bazı dönemlerden daha iyi performanslar daha farklı performansla ortaya koyabilirler. Bu oynanan oyunun şekliyle de ilgili olabilir. Daha önceki takımlarda, daha farklı oyun şekillerinde oynadım. Ama artık 3 sene öncesine doğru gidip, geriye doğru bakmıyorum. Şunu anlayabiliyorum. Herkes benden daha yüksek bir performans bekliyor. Daha çok gol atmamı, daha çok asist yapmamı bekliyor. Ben de elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyorum. Umarım bunu daha yüksek bir katkıyla ortaya kayabilirim" dedi.



"BÜYÜK MAÇLARI OYNAMAYI HEPİMİZ SEVİYORUZ"

Futbolcular olarak büyük maçları oynamayı sevdiklerini belirten Hollandalı futbolcu, "Hazırlanmak için önümüzde 1 hafta var. Tabii ki büyük bir maç. Bu tip maçları diğer maçlarla kıyaslayamazsınız. Takım olarak her birey hazır durumda. Büyük maçları oynamayı hepimiz seviyoruz. Ben de Türkiye kariyerimde henüz Galatasaray deplasmanında kazanamadım. Ben de bu ilki yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"BİZİM YAPMAMIZ GEREKEN KENDİ MAÇLARIMIZI KAZANMAK"

Diğer takımların oynayacağı maçlara değil, kendi oynayacakları karşılaşmalara bakmaları ve bunları kazanmalarını gerektiğini vurgulayan deneyimli oyuncu, "Şu anda şampiyonluk yarışında her şey mümkün. Şu anda Başakşehir önde görünüyor. 2 hafta önceye baktığınızda Sivasspor ve Trabzonspor öndeydi. Burada bizim yapmamız gereken kendi maçlarımızı kazanmak. Maç maç gitmek. Biz kalkıp, şöyle bir cümle kuramayız; 2-3 maç kazanırsak kesinlikle zirveye çıkacağız, diyemeyiz. Her şey çünkü çok açık. Bu hafta Galatasaray ile oynarken, Trabzonspor da Başakşehir ile oynayacak. 1-2 hafta içinde başka bir durum ortaya çıkabilir. Bizim yapmamız gereken kendi maçlarımızı kazanmak" şeklinde konuştu.



"BÜTÜN ODAĞIM BEŞİKTAŞ"

Hakkında çıkan transfer haberlerine de değinen Lens, sözlerini şöyle noktaladı:

"Tabii ki de her oyuncu bu tip şeyleri düşünür. Ben Beşiktaş'ın futbolcusu olduğum sürece Beşiktaş'a nasıl katkı sağlarım, ona odaklanırım. Başka şeyler düşünmem. Burada devam eden bir sözleşmem var, Beşiktaş'ın oyuncusuyum. Tüm odaklanmam da bu şekilde."