Mario Lemina, Galatasaray'daki geleceği hakkında konuştu

Galatasaray, yaz transfer döneminin son günlerinde İngiliz ekibi Southamptan'dan Mario Lemina'yı kiraladı. Gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan Gabonlu futbolcu, Fatih Terim'in de vazgeçilmezleri arasına girdi.

Sarı-kırmızılı taraftarların gelecek sezon da takımda görmek istediği 26 yaşındaki orta sahanın satın alma opsiyonu 16 milyon euro. Galatasaray'ın bu parayı vermesi neredeyse imkansız ancak yeniden kiralama formülü masada.

Deneyimli oyuncuya bugün yapılan antrenmandan önce Beşiktaş derbisi ve geleceğine ilişkin sorular soruldu.

Zorlu derbi hakkında konuşan Lemina, "Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı istekte çalışıyoruz. Beşiktaş maçı bizim için özel bir maç olacak. Yüzde yüz hazır olmam için önümde birkaç gün var. Ben de yüzde yüzümü vermek için uğraşacağım." dedi.

Lemina, sarı-kırmızılı ekipteki durumu için ise şöyle konuştu: "Galatasaray çok üst seviye bir takım. Burada olmaktan çok mutluyum. Sezon sonu gelecekle ilgili duruma bakacağız."