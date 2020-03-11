Ligde 49 puanla 2. sırada bulunan Karadeniz ekibi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralmış olacak.



TRABZONSPOR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Trabzonspor'un, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada sadece 1 yenilgisi bulunuyor. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da beraberlik aldı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor maçında mağlup olan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından dış sahada 170 gündür kaybetmiyor.

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İLK 11'LER



YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Sakıp, Robin Yalçın, Mina, Murat Yıldırım, Donald, Acquah, Fofana, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut.



TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth.



SÖRLOTH'UN GOL SUSKUNLUĞU

Trabzonspor'da 19 golle gol krallığında zirvede bulunan oyuncusu Alexander Sörloth, 2 haftalık gol suskunluğunu bozmaya çalışacak. Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında gol atamayan Norveçli golcü, bu sezon en fazla 2 haftalık gol atamadığı dönem yaşadı.



ÇİMŞİR İLE YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği 40 yaşındaki teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile kazanarak yenilmezlik serisini de sürdürmeye çalışacak. Bordo-mavililer, teknik direktör Çimşir ile ligde 7 maçta mağlubiyet hiç yaşamazken 5 maçtan galibiyetle, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.



DA COSTA, MESSİAS VE GUİLHERME YOK

Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme forma giyemeyecek. Bu oyuncuların BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecekleri bildirildi. Karadeniz ekibinde Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları sürüyor, Joao Pereira ve Majid Hosseini'nin durumlarının ise antrenmanların ardından netleşeceği belirtildi.

MALATYA'DA 7 EKSİK

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Hadebe, Chebake ve Mustafa Akbaş, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Walter, Kjartansson, Ndayishimiye ve Hafes de statü gereği oynayamayacak.

YENİ MALATYASPOR'DA SON DURUM

Ligde oynadığı son 9 maçı kazanamayan Yeni Malatyaspor bu dönemde yalnızca 2 puan kazanabildi. Alt sıralara gerileyen Y. Malatyaspor, ligde topladığı 25 puanla 13. sırasında bulunuyor.



TRABZONSPOR'DA SON DURUM

Trabzonspor ise ligde oynadığı son 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik elde ederek muhteşem bir form tutturdu. Bordo mavili ekip, ligde topladığı 49 puan ve bir maç eksiğiyle ikinci sırada bulunuyor.

SON DAKİKADA KAMİL ŞOKU

Malatya karşısında Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme, maçın ertelendiği tarihten sonra transfer edilmeleri nedeniyle bugün karşılaşmada forma giyemeyecek. Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın da sakatlıkları devam ediyor. Ayrıca dün son idmanda Kamil Ahmet sakatlandı ve o da kadrodan çıkarıldı.



EKUBAN UÇUŞA GEÇTİ

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a katılan Caleb Ekuban, çıktığı 36 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Son olarak Gaziantep deplasmanında fileleri sarsan Ganalı, bu sezon ise bu rakama çok daha kısa bir sürede ulaştı. 25 yaşındaki futbolcu, 23. maçında 8. golünü attı.

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