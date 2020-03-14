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Fenerbahçeli yıldızdan flaş sözler: Utanıyorum

'nin Brezilyalı oyuncusu , 'in 26. haftasında karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çok üzgün olduklarını belirten Jailson, "İçinde bulunduğumuz durumdan utanıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 22:25 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 22:26 ABONE OL
Fenerbahçeli yıldızdan flaş sözler: Utanıyorum

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremedi ve 40 puanda kaldı. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı oyuncusu Jailson maç sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zor durumda olduklarını belirten Jailson, "Hepimiz çok üzgünüz ve içinde bulunduğumuz durumdan utanıyorum. Çok çalışıyoruz ama sahada bunları gösteremiyoruz. Şu anda ağzımızı kapatıp, çalışarak bunu değiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon sarı lacivertli formayla 21 maçta görev alan 24 yaşındaki oyuncu 1 gol attı.

Konyaspor 1 - 0 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

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Fenerbahçeli yıldızdan flaş sözler: Utanıyorum
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