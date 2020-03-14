Konyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. VAR hakemi Koray Gençerler, AVAR ise İbrahim Çağlar Uyarcan. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues, Muriqi

Maçtan notlar

Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, son 6 haftada galip gelmeyi başaramadı. Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de eksik çok

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanına birçok futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ve Max Kruse, Konya deplasmanında forma giyemeyecek. Bu iki futbolcunun yanı sıra geçtiğimiz dönemde sakatlıklar yaşayan ve son antrenmanlarda takımla çalışmalara dönen Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Simon Falette'in ise maç eksikliği bulunuyor. Bu isimlerin maç kadrosunda olması beklenirken, oynayıp oynamayacakları belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu da kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Tolgay Arslan ile sarı kart cezalıları Serdar Aziz, Ozan Tufan ve kaleci Altay Bayındır, Konya'da kadroda yer alamayacak. Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric ise kart görmeleri durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı oynayamayacak.

Fenerbahçe ile Konyaspor 38. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 37 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Rekabetteki son 5 randevuyu kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 41 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.