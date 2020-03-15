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'ın eski yıldızından taraftarlara mesaj

'ta 2 yıl kiralık oynadıktan sonra 'in Guangzhou Evergrande takımına transfer olan , siyah-beyazlıları heyecanlandıran bir harekete imza attı. Derbi öncesinde Beşiktaş'ın hesabından yapılan paylaşıma, yıldız futbolcudan cevap geldi. Talisca'nın 'a attığı golden sonraki sevinç anının fotoğrafı Beşiktaş tarafından paylaşıldı. 26 yaşındaki futbolcu, gönderinin altına önce yorum yaptı, sonra sildi.

Giriş Tarihi: 15.3.2020 08:19 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 08:20 ABONE OL
Beşiktaş'ın eski yıldızından taraftarlara mesaj

Beşiktaş'ta oynadığı 2 yılda iz bırakan ve taraftarların gönlünde yer edinen Anderson Talisca, sosyal medyada yaptığı bir yorumla gündem oldu.

Siyah-beyazlı ekibin Instagram hesabından Galatasaray'la oynanacak maç öncesinde, Anderson Talisca'nın gol attığı ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı 2016/2017 sezonundaki derbiye atıfta bulunulan bir paylaşım yapıldı.

Beşiktaş'ın ezeli rakibini deplasmanda yendiği maçlardan oluşan bir video hazırlandı. Siyah-beyazlıların paylaştığı bu videoda Anderson Talisca'nın golüne de yer verildi.

Brezilyalı yıldız da gönderinin altında, "Sizi seviyorum, yakında döneceğim" şeklinde yorum yaptı. 26 yaşındaki futbolcu daha sonra bu yorumunu sildi.

Talisca'nın bir süredir Çin'den ayrılmak istediği yazılıyor. Özellikle Çin'deki koronavirüsün bu durumda etkili olduğu ifade ediliyor.

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Beşiktaş'ın eski yıldızından taraftarlara mesaj
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