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Fenerbahçeli futbolcu kararını verdi! Sezon sonunda...

'nin ligin ikinci yarısında kadro dışı bıraktığı , sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi. Devre arasında birçok ekibinin teklifini reddeden deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli ekibin 'na bildirdiği listeye dahil edilmedi. Öte yandan Alper Potuk, sezon başında maaşında yüzde 40 indirime gitmişti.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 21:17 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 21:17 ABONE OL
Fenerbahçeli futbolcu kararını verdi! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri istenen katkıyı yapamayan Alper Potuk, kararını verdi. Hem yaz transfer döneminde hem de kış transfer döneminde gelen tekliflere reddererek sarı-lacivertli takımda kalan deneyimli isin, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Alper Potuk, ekonomik olarak zor günler geçiren Fenerbahçe ile sezon başında masaya oturmuş ve maaşında yüzde 40 oranında indirime giderek sözleşmesini revize etmişti. Buna rağmen yeni bir başlangıç yapamayan milli futbolcu, dönemin teknik adamı Ersun Yanal'ın gözüne girememişti.

Devre arası transfer döneminde de Süper Lig takımlarından gelen kiralama tekliflerini geri çeviren 28 yaşındaki isim, sarı-lacivertliler tarafından TFF'ye bildirilen kadroda kendine yer bulamamıştı.

Takımdan ayrılmadığı için sık sık tribünlerden de tepki çeken Alper, bu sezon sadece 8 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı yapamadı.

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Fenerbahçeli futbolcu kararını verdi! Sezon sonunda...
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