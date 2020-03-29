Son dönemde yine adı Galatasaray'la anılan Xherdan Shaqiri için Liverpool'un 30 milyon euro serbest kalma bedeli belirlediği iddia edildi. İngiliz ekibinde beklentilerin altında kalmasına rağmen İsviçreli oyuncuya pek çok takımın talip olması üzerine Liverpool'un bu adımı attığı ifade edildi. Xhaqiri bu sezon Premier Lig'de 6 maçta 174 dakika forma giydi. Lig Kupası'nda 11, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 dakika oynadı. Takımda kendisine yer açamayan İsviçreli futbolcu, sadece 1 gollük katkı yapabildi.



KİRALIK GELEBİLİR

Galatasaray uzun süredir Shaqiri'yi kadrosuna katmak istiyor ancak şu an hedefine ulaşması zor görünüyor. Sarı-kırmızılı ekibin, İngilizlerin izin vermesi halinde kiralık formülünü gündeme getirebileceği ifade ediliyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim emekli mi olacak? Kararını verdi