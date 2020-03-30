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Muriqi hastası çıktı! Aldığı takım şaşırttı

'nin yıldız golcücü , corona virüsü nedeniyle lige verilen arada evde kalarak oynayanlardan biri oldu. Muriqi, eşinin yaptığı paylaşımda oynarken görüntülenirken ile kariyerine devam etmesi dikkat çekti...

Giriş Tarihi: 30.3.2020 10:30 ABONE OL
Muriqi FM hastası çıktı! Aldığı takım şaşırttı

Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü futbolcusu olan Vedat Muriqi, ilginç bir seçim yaparak dikkat çekti. Şu anda transferde birçok önemli Avrupa takımının takibinde olan Muriqi, evde kal çağrısı yapılan bugünlerde sürpriz bir seçim yaptı.



Evde olduğu için bilgisayar üzerinden ünlü 'Football Manager' oyununu oynayan Kosovalı forvetin, takım olarak İtalya'da Fiorentina'yı seçmesi şaşırttı. Eşi Edibe Muriqi tarafından, "Menajerlik oyunu hiç böyle ciddiye alınmamıştı" notu ve fotoğrafıyla Instagramda paylaşım oldu.

Fenerbahçeli yıldızın Fiorentina ile bir kariyer açtığı görüldü.

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Muriqi FM hastası çıktı! Aldığı takım şaşırttı
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