Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth için transfer pazarı iyiden iyiye kızışıyor... Daha önce Real Madrid ve Napoli kulüplerinin kendisiyle ilgilendiği bilinen Norveçli golcü için bu kez sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan bordo mavili kulübe kiralık gelen Sörloth için Çizme'de büyük bir transfer girişimi başladı.

Daha önce İspanyol devi Real Madrid'in Sörloth için yakın temasta bulunduğu aktarılan haberde, bu kez Milan'ın devreye girdiği yazıldı. Öte yandan kırmızı-siyahlıların dev operasyonda kilit bir ismi devreye soktuğu aktarıldı.

IVAN GAZIDIS SÖRLOTH İÇİN DÜĞMEYE BASTI!

Milan'ın Sörloth transferindeki ciddiyetinden bahsedilen haberde, İtalyan devinin bu girişim için devreye kulüp CEO'su Ivan Gazidis'i bizzat devreye soktuğu yazıldı.

SÖRLOTH: TRABZONSPOR'A VERİLMİŞ SÖZÜM VAR

Öte yandan Sörloth, yaptığı açıklamada son sözün Trabzonspor'da olduğunu ve bordo mavili kulübe verdiği bir sözü olduğu aktarırken, Norveç basınına verdiği röportajda, "Real Madrid yer yüzünün en büyük takımlarından birisi. 'Oynamak istemiyorum' dersem bana kimse inanmaz. İsterim. Hem de çok. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Zaten kulübümle anlaşmadan Real Madrid'e bile olsa gidemem. Bu Bayern için de geçerli. Beni Lewandowski ile kıyaslamaları da bir onur. Ama Trabzon'un ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü beni seven, bana saygı duyan, benim de çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımdayım" dedi.

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