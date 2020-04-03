Lazio Immobile'nin yerine Fenerbahçe'den Vedar Muriqi'yi istiyor!

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Fenerbahçe'de kulübeye yeni aday! Mehmet Yozgatlı...

İtalyanlar Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'in peşini bırakmıyor... Lazio, Vedat Muriç'i transfer edebilmek için kadrosunda yer açacak ve yıldız golcüsü Ciro Immobile ile yollarını ayıracak.Sportif direktörü Igli Tare'nin yönettiği transfer planına göre Immobile'yi elden çıkaracak Lazio daha sonra F.Bahçe Yönetimi ile masaya oturacak.medyasına göre Tare, Vedat Muriç transferi için hatrı sayılır bir transfer bütçesi hazırladı… Lazio'nun transfer listesinde ilk sıralarda Kosovalı Vedat Muriç'in ismi yazıyor.25 yaşındaki Vedat Muriç'in isteyenler arasında sadece Lazio bulunmuyor. Lazio'nun dışında Eljif Elmas'ı transfer eden Napoli'nin de bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildiKanarya'nın Kosovalı golcüsü 25 yaşındaki Vedat Muriç'in Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Vedat Muriç, Ç.Rize'den 3.5 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti. F.Bahçe bu transfer için G.Saray ile yarışmıştı. Vedat Muriç F.Bahçe'de bu sezon 15 gol attı.