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Lazio Immobile'nin yerine 'den Vedar Muriqi'yi istiyor!

Lazio yeni sezonda golcüsü ’yi el den çıkartacak… İtalyan ekibi, Immobile’nin yerini ’nin yıldızı ile dolduracak.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 01:12 ABONE OL
Lazio Immobile'nin yerine Fenerbahçe'den Vedar Muriqi'yi istiyor!
İtalyanlar Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'in peşini bırakmıyor... Lazio, Vedat Muriç'i transfer edebilmek için kadrosunda yer açacak ve yıldız golcüsü Ciro Immobile ile yollarını ayıracak.

MASAYA OTURACAKLAR
Lazıo Sportif direktörü Igli Tare'nin yönettiği transfer planına göre Immobile'yi elden çıkaracak Lazio daha sonra F.Bahçe Yönetimi ile masaya oturacak.

VEDAT LİSTENİN İLK SIRASINDA
İtalyan medyasına göre Tare, Vedat Muriç transferi için hatrı sayılır bir transfer bütçesi hazırladı… Lazio'nun transfer listesinde ilk sıralarda Kosovalı Vedat Muriç'in ismi yazıyor.

NAPOLİ DE SIRADA BEKLİYOR
25 yaşındaki Vedat Muriç'in isteyenler arasında sadece Lazio bulunmuyor. Lazio'nun dışında Eljif Elmas'ı transfer eden Napoli'nin de bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi

Kanarya'nın Kosovalı golcüsü 25 yaşındaki Vedat Muriç'in Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Vedat Muriç, Ç.Rize'den 3.5 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti. F.Bahçe bu transfer için G.Saray ile yarışmıştı. Vedat Muriç F.Bahçe'de bu sezon 15 gol attı.
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Lazio Immobile'nin yerine Fenerbahçe'den Vedar Muriqi'yi istiyor!
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