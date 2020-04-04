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için 1 milyon Euro'luk şart!

'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında olan ve beklentileri bir türlü karşılayamayan , takımdan ayrılmayı planlıyor. 'den ayrılarak kariyerine 'da devam etmeyi planlayan Tolgay Arslan'a Almanya Bundesliga takımlarından talip olmuştu. Ancak Alman ekibinin transfer için tek bir şartı bulunuyor...

Giriş Tarihi: 4.4.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 14:43 ABONE OL
Transfer için 1 milyon Euro'luk şart!

Fenerbahçe'nin büyük umutlar ile kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı alamadığı Tolgay Arslan ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.

Türkiye'den ayrılarak kariyerine Almanya'da devam etmeyi planlayan Tolgay Arslan'a Almanya Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf talip oldu.

Fenerbahçe'den yıllık 2.1 milyon euro garanti ücret alan Tolgay Arslan ile sezon sonu için görüşmelerini sürdüren Alman kulübü, Tolgay'ın yıllık ücretini 1 milyon euro seviyesine çekmesi durumunda transferi tamamlayacak.

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Transfer için 1 milyon Euro'luk şart!
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