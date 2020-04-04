Transfer için 1 milyon Euro'luk şart!

Fenerbahçe'nin büyük umutlar ile kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı alamadığı Tolgay Arslan ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.

Türkiye'den ayrılarak kariyerine Almanya'da devam etmeyi planlayan Tolgay Arslan'a Almanya Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf talip oldu.

Fenerbahçe'den yıllık 2.1 milyon euro garanti ücret alan Tolgay Arslan ile sezon sonu için görüşmelerini sürdüren Alman kulübü, Tolgay'ın yıllık ücretini 1 milyon euro seviyesine çekmesi durumunda transferi tamamlayacak.

Fenerbahçeli yıldızın yeni durağı Premier Lig...

Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı birden!

Fenerbahçe'de tüm hesaplar bozuldu! Vedat Muriqi...