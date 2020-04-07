Ronaldinho'nun cezası ev hapsine çevrildi

Sahte pasaport ile ülkeye giriş yaptıkları gerekçesiyle Paraguay'da hapse giren Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldinho ve kardeşinin cezaları ev hapsine çevrildi.

Ronaldinho'dan ailesine videolu mesaj

Globoesporte muhabiri Martin Fernandez'in geçtiği bilgiye göre, 21 Mart tarihinde hapse giren Ronaldinho ve kardeşinin cezalarının 1.6 milyon dolarlık kefaret ücreti karşılığında ev hapsine çevrildiği öğrenildi.

Ronaldinho ve kardeşi Roberto Assis, ev hapsi cezalarını Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki bir otelde geçirecekler.

Ronaldinho hapishanede şova devam ediyor!