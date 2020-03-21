Brezilyalı efsane Ronaldinho 40. yaşına hapishanede girdi

Bir zamanlar futbol dünyasına damga vuran, Brezilyalı efsane Ronaldinho, 40. yaşını hiç tahmin edilemeyecek bir şekilde kutluyor...

Brezilya'dan Paraguay'a kaçak geçiş yapan ve 6 ay hapis cezası alan Ronaldinho, 40. yaşına Paraguay'da hapishanede girdi.

Brezilyalı yıldız Ronaldinho, FC Barcelona'da oynadığı dönemde kariyerinin zirvesin eulaştı. Müthiş atletizmi, estetik dokunuşları ve harika top sürme becerileriyle her yaştan futbolsevere zevkli anlar yaşatan Ronaldinho'nun Camp Nou zamanından gözlerin pasını sildiği en güzel anlar karşınızda!

RONALDİNHO'NUN SERBEST KALMAK İÇİN TEKLİF ETTİĞİ PARA

RONALDİNHO HAPİSHANE TURNUVASINDA ŞOV YAPTI!