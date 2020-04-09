Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder hedefini açıkladı!

'ın eski yıldızı hedefini açıkladı!

Bir dönem 'da forma giyen eski futbolcu Wesley hayalini açıkladı. ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü , Hollandalı isimle arasında geçen konuşmayı anlattı ve Sneijder'in Galatasaray'da teknik direktörlük yapma hayali olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 9.4.2020 21:09 ABONE OL
Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder hedefini açıkladı!

Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa'yı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Wesley Snejder'le olan konuşmasını Ajansspor'a anlattı.

''HAYALİ GALATASARAY'DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK''
Şu anda Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'u çalıştıran Bülent Uygun, ''Wesley Sneijder ile geçtiğimiz ay görüştüm. Sneijder, Türkiye'yi çok seviyor, kendisi teknik direktör olabilmek adına Ajax'ta çalışmalarını sürdürüyor. Sneijder ile konuştuğumda hedefinin ve hayalinin Real Madrid ve Galatasaray'da teknik direktörlük görevini yapmak olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

RODALLEGA VE BOCA JUNIORS...
Rodallega'nın Boca Juniors ile ilgili transfer açıklaması hakkında konuşan Bülent Uygun, "Olsa, yapsa, vs. söylemlerle bu işler olmuyor. Rodallega şu anda Denizlispor'un oyuncusudur. Rodallega ligler başladığında takımına katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Fatih Terim olumlu rapor verdi! Galatasaray'a 23'lük sağ bek

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder hedefini açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA