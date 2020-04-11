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Feghouli sezonun geleceğine dair konuştu! "Koca bir sezon..."

Corona virüsü sebebiyle ara verilen 'in geleceği belirsizliğini koruyor. Sezonun geri kalanının haziran ayı başında başlaması planlansa da resmi bir takvim belirlenmiş değil. 'ın Cezayirli yıldızı , ligin büyük bölümünün oynandığını ve sezonun tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 14:25 ABONE OL
Feghouli sezonun geleceğine dair konuştu! Koca bir sezon...

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmişti. Sezonun kalan 8 haftalık diliminin haziran ayı başında oynanması planlanıyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Feghouli, Süper Lig'in geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Cezayirli futbolcu, bir şekilde ligin tamamlanmasını istediğini koca bir sezonun heba olmaması gerektiğini söyledi.

Feghouli, "Dünyadaki durumun farkındayız. Umarım işler düzelir geç de olsa ligi tamamlama fırsatını buluruz" diye konuştu.

Yıldız futbolcu, salgın sebebiyle antrenmanlarına evde devam ediyor. Sofiane Feghouli bu sezon ligde 21 maça çıkarken 5 gol 3 asistle oynadı.

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Feghouli sezonun geleceğine dair konuştu! "Koca bir sezon..."
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