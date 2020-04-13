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’ta tavan 1 milyon euro

, futbolcu maaşlarındaki kırmızı çizgisini belirledi. Takım bütçesini 35 milyon Euro'ya düşürmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, sözleşmeleri biten Caner, Gökhan ve 'ya da 1 milyon Euro'nun altında teklif götürecek

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 13.4.2020 ABONE OL
Beşiktaş’ta tavan 1 milyon euro
Mali açıdan zor günler geçiren Beşiktaş için Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan gelir kaybı tuz-biber oldu. Siyah-beyazlı kulüp için artık yüksek rakamların söz konusu olmadığı, ne iç ne de dış transferde oyunculara verilecek maaş konusunda 1 milyon Euro'nun aşılmayacağı kaydedildi. 1 milyon 750 bin Euro kazanan Caner Erkin, 1 milyon 650 bin Euro alan Gökhan Gönül ve 1 milyon Euro ücreti olan Atiba'ya götürülecek tekliflerin 1 milyon Euro'nun altında olacağı belirtildi.

YÖNETİM TAVİZ VERMEYECEK
Caner ve Gökhan'a hem yurt içi hem de yurt dışından ilgi olduğunu bilen Beşiktaş yönetimi, yine de taviz vermeyi düşünmüyor. Sezonun yeniden başlamasının ardından, Atiba ile de masaya oturulacak. 1 yıl daha futbol oynamak isteyen 37 yaşındaki Kanadalı yıldızın indirimli teklife olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlı idareciler, mukaveleleri süren futbolcularla da maaş indirimi için görüşmelerini sürdürüyor.
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Beşiktaş’ta tavan 1 milyon euro
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