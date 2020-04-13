Beşiktaş’ta tavan 1 milyon euro

Mali açıdan zor günler geçiren Beşiktaş için Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan gelir kaybı tuz-biber
oldu. Siyah-beyazlı kulüp için artık yüksek rakamların söz konusu olmadığı, ne iç ne de dış transferde oyunculara verilecek maaş konusunda 1 milyon Euro'nun aşılmayacağı kaydedildi. 1 milyon 750 bin Euro
kazanan Caner Erkin, 1 milyon 650 bin Euro
alan Gökhan Gönül ve 1 milyon Euro
ücreti olan Atiba'ya götürülecek tekliflerin 1 milyon Euro'nun altında olacağı belirtildi.
YÖNETİM TAVİZ VERMEYECEK
Caner ve Gökhan'a hem yurt içi hem de yurt dışından ilgi olduğunu bilen Beşiktaş yönetimi, yine de taviz vermeyi düşünmüyor.
Sezonun yeniden başlamasının ardından, Atiba ile de masaya oturulacak. 1 yıl daha futbol oynamak isteyen 37 yaşındaki Kanadalı yıldızın indirimli teklife olumlu yaklaştığı
gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlı idareciler, mukaveleleri süren futbolcularla da maaş indirimi için görüşmelerini sürdürüyor.