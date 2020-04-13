Beşiktaş’ta tavan 1 milyon euro

Mali açıdan zor günler geçiren Beşiktaş için Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan gelir kaybıoldu. Siyah-beyazlı kulüp için artık yüksek rakamların söz konusu olmadığı, ne iç ne de dış transferde oyunculara verilecek maaş konusunda 1 milyon Euro'nun aşılmayacağı kaydedildi.kazanan Caner Erkin,alan Gökhan Gönül veücreti olan Atiba'ya götürülecek tekliflerin 1 milyon Euro'nun altında olacağı belirtildi.Caner ve Gökhan'a hem yurt içi hem de yurt dışından ilgi olduğunu bilen Beşiktaş yönetimi,Sezonun yeniden başlamasının ardından, Atiba ile de masaya oturulacak.gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlı idareciler, mukaveleleri süren futbolcularla da maaş indirimi için görüşmelerini sürdürüyor.