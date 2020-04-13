Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri!

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.



Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak, birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



