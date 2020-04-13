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Teknik Direktörü 'tan sözleri!

Son dakika transfer haberleri... 'da başladığı futbolculuk kariyerine 'da olarak devam eden , teknik adam arayışları devam eden Fenerbahçe hakkında konuştu. İşte o sözler...

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 13.4.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 10:39 ABONE OL
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri!

Bundesliga 2 ekiplerinden 'nın Türk teknik direktörü , teknik adam arayışlarını sürdüren 'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.

Hannover Koçak, birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

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Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri!
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