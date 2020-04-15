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'ta iki oyuncu Türkiye'den ayrıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada oyuncular ülkelerine dönmeye başladı. Son olarak 'ın Hollandalı oyuncusu , Hollanda'ya; Ganalı oyuncu ise İtalya'ya gitti. İki oyuncu da Türkiye'den ayrılmadan önce siyah beyazlı kulüpten izin aldılar.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 19:58 ABONE OL
Beşiktaş'ta iki oyuncu Türkiye'den ayrıldı

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e ara verilirken Türkiye'de bulunan yabancı oyuncular ülkelerine dönmeye başladı.

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş'tan izin alan Jeremain Lens ve Kevin Prince Boateng, Türkiye'den ayrıldılar.

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Ülke konsoloslukları ile irtibata geçen Lens, Hollanda'ya; Boateng ise İtalya'ya gitti. İki oyuncunun seyahati de özel uçakla gerçekleşti.

Haberde, önümüzdeki süreçte hayatın normale dönmesi ve maçların yeniden oynanmaya başlanması halinde oyuncuların Türkiye'ye dönerek siyah beyazlı formayı giymeye devam edecekleri belirtildi.

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Beşiktaş'ta iki oyuncu Türkiye'den ayrıldı
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