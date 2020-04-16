Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şaşkınlığı yaşanıyor. Yönetimin ekonomik anlamda çok fazla yıpranmamak için futbolcuların maaşlarında indirime gitmesini istemesini istediği öğrenildi. Bu kararın ardından gözler futbolculara çevrilirken, tek indirimi kabul eden ismin Necip Uysal olması yönetimde şok etkisi yarattı.



NECİP'E TEŞEKKÜR

Siyah-beyazlılar, altyapıdan yetişen ve 12 yıldır aralıksız forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Necip'e teşekkür etti.



HENÜZ OLUMLU YANIR GELMEDİ

Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, diğer takım kaptanları Burak Yılmaz ile Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'tan ise maaş indirimi için henüz olumlu yanıt alamadı.



YENİ BİR GÖRÜŞME YAPILACAK

Birinci kaptan Burak Yılmaz'dan indirim konusunda takıma öncülük etmesini bekleyen siyah-beyazlılar, Necip'in örnek davranışını takdir ederken, diğer yerli oyuncuların sessizliği karşısında ise büyük şaşkınlığa uğradı. Yönetim, maaş indirimi konusunda tüm oyuncularla ikinci tur görüşme yapacak.



Öncelikle yüksek maaş alan isimlerle anlaşmak isteyen yönetim, Necip'i herkese örnek gösterecek.

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