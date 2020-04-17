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İngilizlerin ilgisi bitmiyor

formasıyla çıktığı 67 maçta gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan 'ın taliplileri artıyor. Genç kalecinin özellikle İngiltere'den çok fazla talibi var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.4.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 10:28 ABONE OL
İngilizlerin ilgisi bitmiyor

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak isteyen takımların sayısı her geçen gün artıyor. İngiliz taraftarlar da 24 yaşındaki eldivene olan hayranlıklarını gizlemiyor. Özellikle Chelsea taraftarları Kepa'ya alternatif veya direkt onu zorlayacak bir isim olarak Uğurcan'ın alınması gerektiği yönünde yorumlarda bulunuyor. Bir taraftar, "Uğurcan Çakır'ı izleyin onun yakın mesafeden neler yapabildiğini yakından görün" yorumunda bulunurken, başka biri de "Genç Türk kaleci harika işler yapıyor, kesinlikle bu ligde ve bizim takımda olmalı" ifadesini kullandı.

KALEYİ PEK KAPATAMADI
Süper Lig'de lider olmasına karşın 28 golle en az gol yiyen 4. takım olan Trabzonspor, bu sezon sadece 5 maçı gol yemeden tamamlayabildi. 1-0'lık Alanyaspor, 3-0'lık Ankaragücü, 1-0'lık Konyaspor, 6-0'lık Kasımpaşa ve 2-0'lık Gençlerbirliği maçlarında gol yemeyen Trabzonspor, ligde geri kalan 21 maçta kalesinde gol gördü.

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İngilizlerin ilgisi bitmiyor
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