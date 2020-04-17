İşte dört büyüklerin yayın gelirleri

Dünya ekonomisini yerle bir eden Koronavirüs futbola da ağır darbe vurdu. Gelir konusunda kısıtlı kaynağı olan Süper Lig kulüpleri, yayıncı kuruluşun, "Ödemeleri durdurma" açıklamasıyla iyiden iyiye sıkıntıya düştü. Yaşanan tartışmalardan sonra kulüplerin ne kadar kaynak kaybına uğradıklarına göz atacak olursak tablo şöyle:

Ekolig raporlarına göre son dört sezonda Süper Lig'de mücadele veren kulüpler, kasalarına 11.7 milyar TL gelir koyabildi.

Elde edilen gelirler, 2018-2019 sezonunda 4.2 milyar TL, 2017-2018'de 3.2 milyar TL, 2016-2017'de 2.3 milyar TL, 2015-2016 döneminde ise 2 milyar TL oldu.

Ekiplerin kasasına giden gelirlerin 5.2 milyar TL'si yani yüzde 44.4'ü yayınlar sayesinde elde edilebildi. Yayın gelirlerini sırasıyla ticari gelirler ve maç günü gelirleri takip etti.

11.7 milyar TL olan gelirlerin 7.34 milyar TL'si dört büyüklerin kasasına girerken 4.36 milyar TL'si diğer ekipler tarafından kazanıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 7.34 milyar TL olan gelirlerinin 2.06 milyar TL'sini yani yüzde 28'ini yayın gelirleri oluşturdu.

Bu dört ekip dışında kalan ekipler kasasına 4.36 milyar TL para koyabilirken bu miktarın 3.13 milyar TL'si yani yüzde 71.8'i lig ve kupa yayıncılarından kazanıldı.

Beşiktaş son dört yılda 552.8 milyon TL (%24), Fenerbahçe 567 milyon TL (%27), Galatasaray 598.4 milyon TL (%26), Trabzonspor ise 344.6 milyon TL (%43) yayın geliri elde etti.

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Yayıncı kuruluş zaten geçen sezon kurdaki yükseliş nedeniyle bir indirim istemiş ve kulüpler de buna anlayış göstermişti. Şimdi de virüs olayı ortaya çıkınca o şirkete de hiç para girmeyeceği için onlar da doğal olarak faturayı kulüplere yöneltmek istiyorlar. Her iki taraf için de zor bir durum. Artık esk-i si gibi olamayacak diye düşünüyorsak kulüplerimizin de bazı ciddi sıkıntılar yaşaması normal. Sadece yayıncı kuruluşa bel bağlamadan yeni gelir kapılarının bulunması şart. Bunun da tek yolu başarıdan geçiyor. Başarılı olursanız formanız satar, tribünleriniz dolar ve sponsorlara daha kolay ulaşabilirsiniz.