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'de lig ne zaman başlayacak? Tarih verildi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ile ilgili yeni tarih verildi. 1 'ta başlayan 2020 sezonu salgın yüzünden 'ta askıya alınmıştı. O dönem 1 ay ara verilen 'in, son yapılan duyuruyla 8 Haziran'a kadar ertelendiği ifade edildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 18.4.2020 14:19 ABONE OL
ABD'de lig ne zaman başlayacak? Tarih verildi!

ABD'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) karşılaşmalarının 8 Haziran'a kadar oynanmayacağı belirtildi.

MLS'in internet sitesinde yer alan açıklamada, salgının gidişatı göz önüne alındığında maçların erteleme süresinin 8 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Ligde 2020 sezonu, 1 Mart'ta yapılan maçlarla başlamıştı. Salgın yüzünden 12 Mart'ta verilen kararla karşılaşmalar bir aylığına askıya alınmıştı. Daha sonra bu süre 10 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

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ABD'de lig ne zaman başlayacak? Tarih verildi!
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