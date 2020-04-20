Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aslan'a kötü haber!

Aslan'a kötü haber!

'ın sezon başında Fulham'dan kadrosuna kattığı , performansı yeterli bulunmayarak ülkesine, Ajax'a kiralık olarak gönderilmişti. Ligi ekiplerinden Anderlecht sezon sonun Babel'i kadrosuna katmayı düşünüyordu ancak vazgeçti. İşte nedeni...

Giriş Tarihi: 20.4.2020 15:58 ABONE OL
Aslan'a kötü haber!

Anderlecht'in transfer listesinde yer alan, Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden ve devre arasında Hollanda Ligi takımlarından Ajax'a kiralanan Ryan Babel ile ilgili Belçika ekibi kararını verdi.

Het Nieuwsblad sitesinde yer alan habere göre; 33 yaşındaki oyuncunun Anderlecht'e transfer olması durumunda 5 milyon Euro'ya mal olacağı ve aynı zamanda Babel'in yıllık 2.5 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Belçika ekibi bu transfer ile ilgili kararını da verdi.

2.5 MİLYON EURO'DAN FAZLA ÖDEMEK İSTEMİYOR
Anderlecht yaz transfer döneminde bir oyuncu için 2.5 milyon Euro'dan fazla para harcamayı düşünmediğini açıkladı ve Babel transferini rafa kaldırdı.

ANDERLECHT VAZGEÇTİ!
Haberde, Anderlecht'in yıldız oyuncu Samir Nasri ile sorun yaşadığı ve bu yüzden Babel transferinden de risk almak istemediği öğrenildi. Sonuç olarak Belçika Ligi ekibi Ryan Babel transferinden vazgeçti.

Bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Hollandalı oyuncu 6 gol ve 2 asist kaydetti.

Aslan'a 21'lik yıldız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan'a kötü haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA