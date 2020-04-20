SON DAKİKA | Beşiktaş'ta antrenmanlar başladı!

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de futbola ara verilmişti. Süper Lig'in ne zaman başlayacağı bilinmezliğini korurken, Beşiktaş antrenmanlara başladı.

Bugün saat 12.00'de toplanan siyah-beyazlı futbolcuların, 6'şarlı gruplar halinde, sosyal mesafe kuralına uyarak antrenman yaptığı öğrenildi.

İlk grupta Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Vida, Atiba, Umut Nayir ve Utku gibi isimler yer aldı.

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