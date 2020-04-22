Geçtiğimiz aylarda adı Fenerbahçe ile anılan Bayern Münih'in 31 yaşındaki Alman futbolcusu Jerome Boateng'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından Footmercato'da yer alan habere göre Bavyera ekibi, tecrübeli orta saha oyuncusunun bu yaz takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

Yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında İngiliz ekibi Arsenal ve Alman temsilcisi Hertha Berlin'in de olduğu ifade edildi.

'FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ' İDDİASI

Geçtiğimiz aylarda oyuncunun adı Fenerbahçe ile anılmıştı. Boateng'in, menajeri Mirsad Türkcan'la buluştuğu ve transfer görüşmesi yaptığı ileri sürülmüştü. Türkcan'ın, tecrübeli savunmacının bağlı olduğu menajerlik şirketine Fenerbahçe'nin şartlarını ilettiği de gelen bilgiler arasındaydı.

2016'da Almanya'da yılın futbolcusu seçilen Gana asıllı futbolcu, Bayern Münih ile 7 lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşarken, Almanya'yla da Dünya Kupası'nı kaldırdı. Jerome ayrıca Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin Prince Boateng'in de kardeşi...

Yıldız oyuncu gün sayıyor!