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Yıldız oyuncu gün sayıyor!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Juventus forması giydiği dönemde transfer etmek için çok uğraştığı 'ı bu sefer kadrosuna katmaya daha yakın. İtalya Serie A ekibi Inter, yıldız isimle yollarını ayırmayı planlıyor. Bu durum, transferde maliyeti olmayan isimlere yönelen sarı lacivertli takımın iştahını kabarttı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.4.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 11:43 ABONE OL
Yıldız oyuncu gün sayıyor!

Fenerbahçe transferde ilk bombasını patlamaya hazırlanıyor... Gelecek sezon için parolasını 'şampiyonluk' olarak belirleyen Kanarya, yaz transfer sezonu için ilk imzasını attırmaya hazırlanıyor.
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin ilk transferi şu anda Inter'da forma giyen, sol bek ve sol açık pozisyonlarında başarılı bir şekilde oynayabilen Kwadwo Asamoah olacak.

"INTER GİTMELERİNE İZİN VERİYOR"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, şu an için bir çok ismin takımda fazlalık olduğunu belirten teknik direktör Antonio Conte'nin, sözleşmesi sona eren yıldızlara ayrılık için kapıyı açtığı aktarıldı.

"ASAMOAH HAFTALAR SAYIYOR"
Inter'de büyük bir revizyon olacağı yazılırken, yıldız futbolcu Kwadwo Asamoah'ın Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye transfer olmak için artık son haftalara girdiği aktarıldı.



VECINO, VALERO VE GAGLIARDINI DE YOLCU
Öte yandan ayrılacak isimlerin Asamoah ile sınırlı kalmayacağı, Premier Lig ekibi Everton'un istediği Matias Vecino'nun da ayrılışına izin verileceği yazıldı. Son olarak, Borja Valero ile Roberto Gagliardini'nin de takım içerisindeki geleceğinin sarsıntıda olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe'den çifte stoper! İşte o isimler...

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Yıldız oyuncu gün sayıyor!
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