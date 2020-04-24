Merih Demiral o fotoğrafı paylaştı! "İyi ki varsınız"

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini gösteriyor. Salgınla mücadelede en önemli görev sağlık çalışanlarına düşüyor.

Gecesini gündüzüne katan sağlıkçıların en büyük destekçisi ise moral ve motivasyon. Milli futbolcumuz Merih Demiral da bu konuda üzerine düşüne fazlasıyla yapıyor.

Başarılı futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.



Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına 'Demiral 28' yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Covid-19'a karşı savaşımızda en ön saflarda olan gerçek kahramanlarımız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.

22 yaşındaki milli yıldız, daha önce hem sağlık çalışanlarına destek olmuş hem de corona virüsü nedeniyle yardıma muhtaç insanlara destek olmuştu.

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