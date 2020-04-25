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Bir lig daha başlıyor İşte o tarih...

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, tüm dünyada spor organizasyonlarının ertelenmesine sebep oldu. Ancak ligler yavaş yavaş oynanmaya başlıyor. Son dakika haberine göre Polonya'da, hükümetin aldığı kararla birlikte liglerin tarihinde başlatılacağı açıklandı.

Giriş Tarihi: 25.4.2020 15:17 ABONE OL
Bir lig daha başlıyor İşte o tarih...

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını nedeniyle neredeyse tüm dünyada futbol ligleri askıya alınmıştı. Salgının yayılımda hız kaybetmesi sebebiyle ara verilen futbola da kontrollü bir şekilde dönüş başladı.

Son dakika haberine göre Polonya'da, hükümetin aldığı kararla birlikte liglerin 29 Mayıs tarihinde başlatılacağı açıklandı. Avrupa kıtasında yalnızca Belarus Ligi devam ediyordu.

Bilindiği gibi Avrupa'nın corona virüsünden en çok etkilenen ülkesi olan İtalya'da da federasyon başkanı mayıs ayının sonuna doğru lige yeniden başlayabilmeyi umduklarını dile getirmişti. Türkiye'de de spor bakanlığı ve federasyonun yaptığı toplantı sonrası ligin yeniden başlaması için öngörülen tarihin haziranın ikinci haftası olduğu bildirilmişti.

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Bir lig daha başlıyor İşte o tarih...
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