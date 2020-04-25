Merih Demiral Fenerbahçe'den ayrılık kararını böyle aldı

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den asgari ücret teklif edilmesi nedeniyle ayrılan ve kısa sürede gösterdiği büyük gelişim sonrası İtalyan devi Juventus'a transfer olan Merih Demiral için flaş bir itiraf geldi.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve eski altyapı antrenörü Rambo lakaplı Hasan Kemal Özdemir, Merih Demiral ve Fenerbahçe arasında yaşanan sözleşme krizini anlattı.

Ajansspor'a konuşan Özdemir, "Merih Demiral'ı profesyonel yapmaya çalıştık. O zaman profesyonel sözleşme şartları çok azdı. Şimdiki gibi oyunculara 5-6 milyar lira maaş vermiyorlardı. 1.5 milyar maaş veriyorlardı. Merih de hocam, "Siz isterseniz imza atarım ama 1.5 milyar maaş veriyorlar, Ben atmak istemiyorum" diye konuştu.

Merih Demiral o fotoğrafı paylaştı! "İyi ki varsınız"

Futbol hayatını etkilememek adına kararına karışmadığını söyleyen usta antrenör, "Ben de çocuğun önünü kapamamak için yani gelecekte onun futbol hayatını etkilememek için hiçbir şey demedim. 'Sen bilirsin evladım' dedim. O da menajeri vardı, ismini bilmiyorum. Portekiz'e götürdü, oradan Sporting Lizbon altyapısına geldi. B takımında oynadı. oradan Alanyaspor. Alanyaspor'dan İtalya serüveni başladı. Sassuolo sonra Juventus'a transfer oldu. juventus'ta oynadığı için biz onunla onurlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Merih Demiral'dan corona virüsü paylaşımı: Evde kal