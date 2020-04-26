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F.Bahçe ve G.Saray'a iyi haber!

'in iki devi ve , önümüzdeki sezon hazırlıklarına devam ediyor. Her iki takım da sol bek takviyesi yapmak istiyor ve Olympiakos'ta forma giyen transferin gözdesi. Temsilcilerimize bu ile ilgili Avrupa'nın dev kulübünden iyi haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.4.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 17:46 ABONE OL
F.Bahçe ve G.Saray'a iyi haber!

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde sevindiren haber geldi. Kısa süre önce Süper Lig'in iki devinin de peşinde olduğu belirtilen Konstantinos Tsimikas için Serie A devi Inter'in, transferden vazgeçtiği belirtildi.

Sport FM'in okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;
"Yunan takımının savunmcısı için bir kulüp geri çekildi. Inter'in, artık Olimpiakos forması terleten Konstantinos Tsimikas ile ilgilenmediği kaydedildi. İtalyan devi, bu pozisyon için başka bir oyuncu aramaya karar verdi."



AVRUPA DEVLERİ SIRADA
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Tsimikas için Napoli, Leicester, Liverpool, Tottenham ve Sheffield Untied'ın sırada olduğu aktarıldı.

23 yaşındaki Tsimikas, bu sezon toplamda oynadığı 37 karşılaşmada 7 asist yaptı. Oyuncunun Olimpiakos ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor."

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım!

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F.Bahçe ve G.Saray'a iyi haber!
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