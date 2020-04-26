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'a sürpriz talip!

'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan , yönetime indirim talebinde bulunmuştu. Yönetim Selçuk ile yola devam etmeyi düşünmezken, yıldız futbolcuya Hatayspor talip oldu.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 09:34 ABONE OL
Selçuk İnan'a sürpriz talip!

Galatasaray'ın sözleşme uzatmayı düşünmediği Selçuk İnan'a, sürpriz bir talip çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre TFF 1. Lig ekibi Hatayspor, Galatasaray'ın kaptanını istiyor. Hatay yönetiminin, tecrübeli futbolcuya "Süper Lig'e çıkmak için en avantajlı takım biziz. Futbolu memleketin Hatay'da bırakmanı istiyoruz" dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon çoğunlukla yedek kalan Selçuk İnan, ligde yalnızca 6 maça çıktı ve 267 dakika süre aldı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda skor üretemedi.

Kariyerine Çanakkale Dardanel SK altyapısında başlayan Selçuk İnan, sırasıyla Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, 9 sezondur sarı-kırmızılı formayla mücadele ediyor.

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Selçuk İnan'a sürpriz talip!
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