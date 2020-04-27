Babel'den Galatasaray'ı kızdıracak paylaşım!

Galatasaray sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak performansından memnun kalınmadığı için Ajax'a kiralık olarak gönderilen Hollandalı yıldız Ryan Babel, Instagram hesabından Galatasaray'ı kızdıracak bir paylaşımda bulundu.



Ligin ilk yarısını Galatasaray'da geçiren ve forma giydiği 20 maçta 5 gol 1 asistlik performans gösteren Ryan Babel, Ajax formasıyla çıktığı 5 maçta ise gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Hollandalı yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Ayrılık imalarının yoğunlaşması üzerine Ryan Babel, imali bir paylaşım yaptı.



Babel yaptığı paylaşımda, "Ben bitti demeden bitmeyecek. Algı her şeydir! Hakkımda yanlış algı yaratıldığında üzülmemeyi öğrendim. Sadece algıyı kendiniz değiştirin." diyerek sarı kırmızılılara adeta gönderme yaptı.

İşte Babel'in paylaşımı



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