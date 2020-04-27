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İşte 'ın 'den ayrılma sebebi

'nin eski altyapı antrenörü , 'nin (Serie A) dev kulübü Juventus'ta forma giyen milli oyuncu 'ın yıllar önce sarı lacivertli kulüpten ayrılma kararı almasıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 21:40 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 21:43 ABONE OL
İşte Merih Demiral'ın Fenerbahçe'den ayrılma sebebi

Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral, 2016 yılında sarı lacivertli kulüpten ayrılarak kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı.

İlk olarak Portekiz ekibi Alcanenense'de forma giyen Merih, ardından Sporting Lizbon'un yolunu tuttu.

Buradan Aytemiz Alanaspor'a kiralık olarak giden Merih, devre arasında gittiği İtalya ekibi Sassuolo'da sergilediği performansla Avrupa devi Juventus'a 18 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Yıldız oyuncunun sarı lacivertli kulüpten ayrılışının sebepleri büyük bir merak konusu olurken dönemin Fenerbahçe altyapı antrenörü Hasan Özdemir, tivibu Spor'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Şans verilseydi Merih de oynardı. Yiğithan ve Merih için, bu çocukların oynaması lazım, gelecekleri çok parlak diye Pereira'ya söylemiştik." diyerek sözlerine başlayan Özdemir şöyle devam etti:

"O da 'Elimde Kjaer ve Skrtel var, ihtiyacım yok' demişti. Şu anda Ömer Faruk Beyaz var, 2003 doğumlulardan. Bir alt yaş grubunda da Melih Bostan var. 2000 grubunda da Muhammed Gümüşkaya var. Biraz kendilerini geliştirirlerse, hem kişisel hem de oyun olarak kendilerini geliştirirlerse, ben üçünden patlama bekliyorum."

Merih Demiral'a transfer müjdesi! Dev kulüp devrede

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İşte Merih Demiral'ın Fenerbahçe'den ayrılma sebebi
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