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'a transfer müjdesi! Dev kulüp devrede

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 'ta forma giyen milli oyuncu 'ın takım arkadaşı Matthijs de Ligt için İspanyol devi devreye girdi. Sezon başında Juventus ile birlikte Hollandalı oyuncuyu transfer etmek için uğraşan Barcelona'nın transfer için tekrar harekete geçeceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 19:52 ABONE OL
Merih Demiral'a transfer müjdesi! Dev kulüp devrede

İspanya La Liga devi Barcelona, bu sezon başında Juventus'a kaptırdığı Matthijs de Ligt için tekrar harekete geçiyor.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesi, Katalan devinin Hollandalı stoper için sezon sonunda siyah-beyazlıların kapısını çalacağını iddia etti. Haberde, Juventus'un da uygun bir teklif karşılığında De Ligt'i satmaya hazır olduğu ifade edildi.

BARÇA, ARTHUR'U TAKASTA KULLANACAK

Haberin detaylarında ise Barça'nın, De Ligt için Brezilyalı yıldızı Arthur'u takasta kullanmak istediği belirtildi. Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Arthur'u kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edilirken, Barcelona'nın bu durumdan faydalanmak istediği öne sürüldü.

DE LIGT AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral'la forma savaşına giren De Ligt'in de İtalyan devinde beklediği ilgiyi bulamadığı için Barcelona'ya gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı kulübün sezon başında 75 milyon euro karşılığında Ajax'tan transfer ettiği De Ligt, bu sezon sadece 5 lig maçında ilk 11'de forma giydi.

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Merih Demiral'a transfer müjdesi! Dev kulüp devrede
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