Merih Demiral'a transfer müjdesi! Dev kulüp devrede

İspanya La Liga devi Barcelona, bu sezon başında Juventus'a kaptırdığı Matthijs de Ligt için tekrar harekete geçiyor.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesi, Katalan devinin Hollandalı stoper için sezon sonunda siyah-beyazlıların kapısını çalacağını iddia etti. Haberde, Juventus'un da uygun bir teklif karşılığında De Ligt'i satmaya hazır olduğu ifade edildi.

BARÇA, ARTHUR'U TAKASTA KULLANACAK

Haberin detaylarında ise Barça'nın, De Ligt için Brezilyalı yıldızı Arthur'u takasta kullanmak istediği belirtildi. Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Arthur'u kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edilirken, Barcelona'nın bu durumdan faydalanmak istediği öne sürüldü.

DE LIGT AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral'la forma savaşına giren De Ligt'in de İtalyan devinde beklediği ilgiyi bulamadığı için Barcelona'ya gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı kulübün sezon başında 75 milyon euro karşılığında Ajax'tan transfer ettiği De Ligt, bu sezon sadece 5 lig maçında ilk 11'de forma giydi.

Merih Demiral Fenerbahçe'den ayrılık kararını böyle aldı

Merih Demiral o fotoğrafı paylaştı! "İyi ki varsınız"