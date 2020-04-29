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'ye beklenmedik talip!

'de gösterdiği performansla teknik direktör 'ın gözüne giremeyen ve oynamak istediği için ayrılma kararı aldığını belirten , Rus ekibi Sochi'nin yolunu tutmuştu. Fransız yıldıza flaş bir talip çıktı.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:18 ABONE OL
Adil Rami'ye beklenmedik talip!

Sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentileri karşılayamayınca şubat ayında Rus ekibi Sochi'nin yolunu tutan Adil Rami'nin yeni adresi netleşiyor.

Fransız ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre tecrübeli defans oyuncusu Torino'ya önerildi. İtalyan temsilcisinin Adil Rami ya da Monaco ile sözleşmesi bitecek olan Jemerson'u kadrosuna katması bekleniyor. Ancak deneyimli futbolcunun daha önce Milan'da oynamış olması ve Serie A'yı tanıması nedeniyle transferde bir adım önde olduğu ifade edildi.

Kariyerine Lille'de başlayan Adil Rami, sırasıyla Valencia, Milan, Sevilla, Marsilya, Fenerbahçe ve Sochi formaları giydi. 34 yaşındaki deneyimli oyuncunun Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu apoleti bulunuyor.

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Adil Rami'ye beklenmedik talip!
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