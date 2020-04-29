Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'ye Stambouli'den kötü haber!

'ye Stambouli'den kötü haber!

'de çalışmaları sürerken, sarı-lacivertliler önceliği defans hattına vermişti. Son iki sezondur stoper transferinden yüzü gülmeyen Kanarya, bu kez bu bölge için riske girmek istemiyordu. Ancak Fenerbahçe'ye Stambouli'den kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 09:03 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Stambouli'den kötü haber!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Fransız stoper Benjamin Stambouli'ye iki talip daha çıktı. Sarı-lacivertli takımın menajerler aracılığı ile daha önce temas kurduğu deneyimli futbolcu, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyordu.

Schalke ile sözleşmesi bitecek olan Fransız oyuncunun talipleri artıyor. Takvim'in aktardığına göre Alman basını, Bordeaux ve Monaco'nun Fransız stoperi gündemine aldığını yazdı.



TÜRK KÖKENLİ

Fransız oyuncunun Türk kökenli olması dikkat çekiyor. Benjamin Stambouli'nin büyük dedesi, Osmanlı döneminde Cezayir'e göçen bir Türk. Hatta Stambouli soyadının anlamı da "İstanbullu"...

Stambouli 2016 yılından bu yana Schalke 04 formasını giyiyor. Kariyerinde PSG ve Tottenham formaları da terleten 29 yaşındaki Fransız stoper ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'ye müjde! Yeni hoca o yıldızla geliyor Fenerbahçe'den çılgın Cavani planı! Fenerbahçe'ye 2 stoper birden!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'ye Stambouli'den kötü haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA