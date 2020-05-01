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'nin eski yıldızı 'tan itiraf!

'de oynadığı dönemde sadece 17 maçta forma şansı bulabilen , Fenerbahçe'de oynadığı dönemde yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.5.2020 19:35 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 19:48 ABONE OL
Fenerbahçe'nin eski yıldızı İlhan Parlak'tan itiraf!

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde forma giyen 33 yaşındaki forvet ilhan Parlak Radyospor'a konuştu.

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan liglere değinen Parlak, "Biz antrenmanlara başlayacağız, Allah korusun bir personelde hastalık görüldü ne olacak? Yüksek bir ihtimal... Şahsen; insanın aklına geliyor, inşallah böyle bir şey olmaz ama..." dedi.

"OYNAMAN İÇİN İSİM YAPMAN LAZIM"
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Tümer Metin ile yaşadığı diyaloğu anlatan tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe'deyiz. Tümer Metin antrenmanda bana, 'Sence sen bu takımda oynayabileceğini düşünüyor musun?' dedi 'Oynarım abi' dedim, 'Bence sen oynarsın bu takımda zaten ama önce Türkiye'de oynamak için isim yapmak lazım' ifadelerini kullandı.

EMENIKE İTİRAFI!
Karabükspor'a transfer olduğu dönemle ilgili ise İlhan Parlak, "Karabükspor'a gittiğimde 'Emenike var ama sen oynarsın yani' dediler bir gittim idmanda Emenike alıyor, oynuyor, adam bir canavar! Sonrasında ben 'Sağda da oynarım, solda da oynarım' dedim." diye konuştu.

İLHAN PARLAK'IN BİRLİKTE OYNADIĞI EN İYİ 11'İ
Altay, Gökhan Gönül, Lugano, Edu, Caner Erkin, Emre Belözoğlu, Umut Sözen, Alex, Serdar Özkan, Arda Turan, Ergin Keleş.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o isim için karşı karşıya!

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı İlhan Parlak'tan itiraf!
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