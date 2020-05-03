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'den çifte kutlama mesajı!

Türk futbolunun asırlık çınarı , resmi sitesinden çifte kutlama mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli ekip hem kuruluşunun 113. yılı hem de 'ün kulübü ziyaretinin 102. yılı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 3.5.2020 11:14 ABONE OL
Fenerbahçe'den çifte kutlama mesajı!

Fenerbahçe Kulübünün kuruluşunun 113. ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretinin 102. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımlandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yer alan mesajda, "Kulübümüzün kuruluşunun 113'üncü, istiklal savaşımızın lideri ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretinin 102'nci yıl dönümü kutlu olsun. Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de yaptığı ziyareti kuruluş günü olarak benimseyen kulübümüz, 113 yıldır sporun her dalında iddiasını sürdürdü, şampiyonluklar, kupalar kazandı. Asırlık çınar Fenerbahçe Spor Kulübü, 113 yıldır dimdik ayakta ve taraftarının desteğiyle ayakta kalmaya devam edecek. Fenerbahçe sen çok yaşa!" ifadeleri kullanıldı.


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Fenerbahçe'den çifte kutlama mesajı!
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