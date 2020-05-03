Galatasaray Florin Andone için kararını verdi!

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun takımını kurmak için yoğun mesai harcayan Fatih Terim'in, kiralık kontratı sona erecek olan Andone'nin takımda kalmasını istemedi.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre, Andone ile yollar ayrılacak.

İşte o haberin detayları: "Galatasaray, Andone'yi Brighton'a geri gönderecek. Florin Andone, Galatasaray'daki 1 yıllık serüvenin ardından Brighton'a dönüyor.

Golcü futbolcu, sağ dizinde ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sebeple Andone, sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türk kulübü onunla yola devam etmemeye karar verdi. Andone İngiltere'ye dönüyor."





