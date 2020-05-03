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için kararını verdi!

'ın yaz döneminde İngiliz ekibi 'dan kiraladığı 'nin geleceği belli oldu. Geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sarı-kırmızılı takıma yeterince katkı sağlayamayan Rumen golcünün sezon sonunda Ada'ya geri döneceği iddia edildi. İtalyan basını, "Galatasaray, Andone'yi Brighton'a geri gönderecek" ifadeleriyle haberi duyurdu.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 17:47 ABONE OL
Galatasaray Florin Andone için kararını verdi!

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun takımını kurmak için yoğun mesai harcayan Fatih Terim'in, kiralık kontratı sona erecek olan Andone'nin takımda kalmasını istemedi.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre, Andone ile yollar ayrılacak.

İşte o haberin detayları: "Galatasaray, Andone'yi Brighton'a geri gönderecek. Florin Andone, Galatasaray'daki 1 yıllık serüvenin ardından Brighton'a dönüyor.

Golcü futbolcu, sağ dizinde ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sebeple Andone, sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türk kulübü onunla yola devam etmemeye karar verdi. Andone İngiltere'ye dönüyor."


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Galatasaray Florin Andone için kararını verdi!
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